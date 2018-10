Giro, Mercantanti e Bergamo Scienza

Sabato «caldo» in centro città - La viabilità Sarà un sabato ricco di iniziative e delicato per quello che riguarda la viabilità nel centro cittadino: Mercatanti in Fiera, BergamoScienza e il Giro di Lombardia arricchiscono sabato 13 ottobre a Bergamo e prevedono momenti di pedonalizzazione sull’intero Sentierone allungato. Ecco le modifiche nel dettaglio.

Sabato 13 ottobre dalle ore 5.00 alle 11.00 viale Roma, tutta piazza Matteotti e largo Gavazzeni saranno chiusi al traffico per l’allestimento della partenza del 112mo Giro di Lombardia, ultima grande Classica del la stagione del ciclismo mondiale con la partecipazione di ben 25 squadre. Dalle ore 8.00 circa verrà poi chiusa al traffico via Camozzi, nel tratto tra via Madonna della Neve a Porta Nuova, per consentire la sosta dei Bus delle squadre e dei veicoli di servizio alla gara.

Il Lombardia partirà infatti dal centro di Bergamo, poco dopo le ore 10: a partire dalle ore 11.00 sarà riaperto al traffico veicolare viale Roma. Rimarranno pedonali gli spazi di piazza Matteotti e Largo Gavazzeni, dove si svolge la manifestazione Mercatanti in Fiera.

Dopo la partenza il Giro rientrerà per un breve passaggio in Bergamo tra le ore 12.00/12.45 circa proveniente da Torre Boldone e transiterà in via Corridoni – Borgo Santa Caterina – Piazzale Oberdan –Via Baioni – Ruggeri da Stabello, in direzione Petosino – Villa d’Almè. Durante il passaggio della gara il traffico verrà momentaneamente sospeso per tutti i veicoli. La circolazione sarà riaperta immediatamente dopo il passaggio dei ciclisti.

Per quello che riguarda il resto del fine settimana, in occasione di Mercatanti in Fiera, manifestazione che lo scorso anno richiamò 120mila persone nel centro città, la Polizia Locale, per migliorare la sicurezza delle persone in caso di grande affluenza di pubblico, avrà la facoltà di pedonalizzare viale Roma, tra Porta Nuova e via Tasca: una chiusura “dinamica”, che sarà presidiata dalle pattuglie del Comando di via Coghetti.

Il Comune di Bergamo consiglia di raggiungere il centro città con mezzi alternativi all’auto; in alternativa consiglia l’utilizzo dei parcheggi di interscambio periferici o di quelli in struttura del centro.

