Gori-Stucchi, scrutinio dalle 14

Il voto europeo lascia tutto in bilico Dalle 14 la diretta dello spoglio elettorale delle elezioni comunali su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo. Occhi puntati sul voto in città e nei 165 comuni bergamaschi.

Dalle 14 inizia lo spoglio elettorale del voto delle Comunali che in Bergamasca coinvolge 166 Comuni, tra cui Bergamo e alcuni grandi Comuni come Albino, Dalmine, Romano di Lombardia e Seriate. Il voto delle Europee ha incoronato la Lega come primo partito con un dato provinciale pari al 51%: un bergamasco su due ha votato per il partito di Salvini, al di sopra della media nazionale che si è attestata sul 34%.

In città il Pd ha tenuto per un soffio: resta il primo partito con il 32,64% dei voti ma per una manciata di scelte sulla Lega che si attesta sul 32,41%. Forza Italia, sempre nel capoluogo, tiene testa al Movimento cinque stelle con il 7,50% di voti contro il 6,88%. Sarà da vedere ora come e dove il voto europeo peserà anche sulle Comunali.

Lo spoglio in tempo reale si può seguire sul sito de L’Eco di Bergamo e su BergamoTv in diretta dalle 14 alle 18.45 e dalle 19.30 alle 21.

