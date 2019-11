Gravissimo incidente a Petosino, nello scontro morto un giovane motociclista

Gravissimo incidente nella tarda serata di sabato a Petosino. Un’auto e uno scooter si sono scontrati: nell’urto è morto il giovanissimo motociclista, di soli 18 anni, mentre il suo passeggero, di 13 anni, se l’è cavata con ferite lievi. Nessuna ferita grave per il conducente dell’auto. Sono in corso i rilievi per risalire alla dinamica del tragico schianto. Seguono aggiornamenti.

