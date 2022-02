Gromo, fiamme nei boschi di Ripa Alta: squadre antincendio in azione Nella mattinata del 1° febbraio le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato un’ampia area di bosco. Incendi boschivi, allerta rossa dalla Regione.

Un incendio è divampato martedì mattina verso le 9,30 nei boschi di Ripa Alta di Gromo, in alta Val Seriana. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato un’ampia porzione di bosco misto (in corso di quantificazione l’esatta superficie). Sono al lavoro sul posto i vigili del fuoco di Clusone, gli operatori Aib di Ponte Nossa, 8 volontari della Croce Blu di Gromo, coordinati dal Direttore operazioni di spegnimento (Dos) Valerio Zucchelli. A causa del forte vento in mattinata non è potuto intervenire l’elicottero.

La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, lunedì 31 gennaio ha emesso un avviso di allerta rossa per rischio incendi boschivi. «È previsto - ha spiegato Foroni - un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale. La situazione è sotto controllo. Sono stati registrati incendi di piccole dimensioni che figurano tuttora ’spenti’ o ’in bonifica’. È all’attenzione della nostra Sala Operativa un importante innesco in territorio svizzero in prossimità dell’Alto Varesotto, che non ha, al momento, raggiunto il confine. I nostri volontari e squadre di soccorso regionali sono, in ogni caso, in contatto con le autorità svizzere e operativi per scongiurare ogni eventuale rischio in caso di necessità». «Si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti - ha aggiunto l’assessore - e a segnalare alle autorità competenti ogni principio di incendio telefonando ai numeri di emergenza, 115, 112 o alla Sala Operativa di Protezione civile regionale chiamando il numero 800.061.160».

