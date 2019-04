Grosso incendio alla Manifattura di Albino

A fuoco il magazzino, nessun ferito Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di giovedì 4 aprile. Una densa colonna di fumo nero era visibile a diversi chilometri di distanza. Al momento non risultano feriti, a bruciare il magazzino dove sono custodite le balle di cotone.

Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì 4 aprile alla Manifattura di Albino sulla provinciale 39. Una colonna di fumo denso e nero era visibile sin dalla strada, anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco da Bergamo e da Gazzaniga e anche il 118. Al momento non risultano persone ferite né intossicate. Ad andare a fuoco è stato un magazzino dov’erano custodite balle di cotone, non è stata invece interessata l’attività produttiva. I tecnici dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) sono intervenuti per valutare se e quale impatto potrebbe avere sulla qualità dell’aria la densa colonna di fumo sprigionatasi dal rogo. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e toccherà a loro stabilire che cosa ha scatenato le fiamme.

Foto Fronzi

