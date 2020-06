I Centri per l’impiego della provincia riaprono al pubblico dall’8 giugno

I Centri per l’impiego della provincia

A partire da lunedì 8 giugno i Centri per l’impiego della provincia di Bergamo riapriranno per il ricevimento dell’utenza esclusivamente su appuntamento, inizialmente per 2/3 giorni la settimana (fascia oraria dalle 9.00 alle 16.00) e poi, progressivamente, su 5 giorni la settimana. Gli uffici sono rimasti chiusi al pubblico dallo scorso 24 febbraio e il personale ha continuato a lavorare da remoto, espletando le richieste pervenute tramite mail.

I giorni di apertura su appuntamento potranno variare nei vari Centri in considerazione della presenza a rotazione degli operatori resa necessaria dalle norme anti contagio. In ogni caso per la prenotazione degli appuntamenti si potrà contattare il Centro per l’impiego competente per territorio tramite email o tramite contatto telefonico, negli orari di attività.

Il personale darà appuntamento per il ricevimento degli utenti nel caso di servizi che non possono essere resi da remoto (anche per indisponibilità di supporti informatici adeguati da parte dell’utente). Negli altri casi rimane prioritario l’utilizzo della mail per effettuare richieste al Centro per l’impiego di riferimento, ed eventualmente il contatto telefonico.

L’ accesso ai locali sarà consentito soltanto all’utente che ha l’appuntamento e seguirà le ormai consuete regole e prescrizioni per la prevenzione del contagio da COVID 19: obbligo di coprire naso e bocca, distanziamento, disinfezione delle mani e controllo della temperatura. Ecco un piccolo vademecum che verrà affisso all’ingresso dei Centri per l’impiego.

