I risultati dei tamponi ad Albino

«Risultati tutti negativi» Emergono i dati della campagna di screening fatta ad Albino, più precisamente nel quartiere Perola, condotta dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in collaborazione il sindaco di Albino e gli uffici Regionali, domenica 12 luglio.

Dei 600 cittadini residenti nel quartiere, 200 stanno aderendo alla campagna sierologica gratuita della Bassa Val Seriana, mentre 174 si sono presentati domenica mattina per effettuare il tampone rinofaringeo.

«I tamponi sono risultati tutti negativi rispetto alla presenza di Dna virale – rassicura Massimo Giupponi, Direttore Generale di Ats Bergamo – ora rimaniamo in attesa dei risultati delle analisi sulla concentrazione del materiale virale dall’Istituto Mario Negri».

«Hanno aderito circa il 50% dei cittadini del quartiere - aggiunge Fabio Terzi, sindaco di Albino –. I risultati confermano che l’evidenza di positività nel comune è distribuita e non concentrata. Ringrazio ATS Bergamo che ha effettuato la campagna di prevenzione in tempi brevi e scegliendo un giorno festivo per agevolare la partecipazione della collettività. Un ulteriore ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno aderito al progetto in quanto i risultati mostreranno una conoscenza più approfondita dell’evoluzione dell’epidemia e contribuiranno a modulare le misure di contenimento dal contagio».

