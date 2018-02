I tempi dello stadio si allungano Su L’Eco tutti i dettagli dei lavori

I tempi dello stadio si allungano

Si va verso il rinvio dei lavori di restyling dello stadio di Bergamo. Appare molto difficile, quasi impossibile, che l’iter autorizzativo e il rilascio del conseguente permesso di costruire si concluda entro maggio. Dalle parti di Palafrizzoni (e non solo) l’indicazione più probabile è quella del mese di luglio. Ma a questo punto per l’Atalanta sarebbe impossibile demolire e ricostruire la curva Pisani prima dell’avvio della nuova stagione 2018-19: per i lavori servono difatti 100 giorni, quindi circa 3 mesi e mezzo.

Escluso di giocare senza la Nord, l’ipotesi più probabile (e dolorosa) è quella di rinviare di un anno i lavori di restyling dell’impianto. Intanto per l’ultima settimana di febbraio dovrebbe essere convocata la Conferenza dei servizi per analizzare le integrazioni richieste sul Piano attuativo presentato dall’Atalanta a novembre 2017.

