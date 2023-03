Il cardinale Tolentino de Mendonça sabato 25 marzo non sarà a Bergamo

Qualche linea di febbre terrà lontano sabato 25 marzo da Bergamo il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, che nel pomeriggio avrebbe dovuto inaugurare «Le Vie del Sacro», l’iniziativa della Diocesi di Bergamo e della Fondazione Adriano Bernareggi, promossa in occasione della Capitale italiana della Cultura 2023, che prevede una serie di itinerari tra città e provincia, accendendo nuove luci su oltre 1.300 edifici di culto e circa 300mila beni culturali lì custoditi.

Salta di conseguenza l’incontro in programma alle 20.45 nella Cattedrale dove il cardinale avrebbe dovuto intrecciare con i giovani de «Le Vie del Sacro» un dialogo sui temi della bellezza, sul desiderio che ognuno ha di essa e sul ruolo che può giocare per il bene comune. Restano invece tutte confermate le numerosissime iniziative programmate per la giornata, che avrà inizio alle 15 in piazza Duomo, in Città Alta, con «Cammini di bellezza», un evento diffuso alla scoperta dei tesori nascosti di Città Alta. I partecipanti saranno condotti a scoprire la bellezza custodita in tredici luoghi di Città Alta tra chiese, musei e monasteri. Domenica, invece, la festa si trasferirà a Brescia.