Il centro sempre più un cantiere

Al via i lavori delle aree pedonali Lavori imminenti su viale Papa Giovanni, tra via Bonomelli e via Paleocapa: parte la riqualificazione delle aree pedonali.

Partono entro la metà di luglio i lavori per la riqualificazione dell’ampio tratto di marciapiede tra via Bonomelli e via Paleocapa: un intervento molto importante per gli uffici del Comune di Bergamo e in particolare per l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla, cantiere pensato per migliorare il decoro urbano in uno dei percorsi pedonali più frequentati della città, a due passi dal centro piacentiniano e dalla stazione ferroviaria.

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’ampia area pedonale che da piazzale Marconi si snoda lungo piazza degli Alpini fino a via Angelo Mai, ma sarà oggetto di intervento successivo, visto il cantiere che tutt’ora è in corso per la riqualificazione del piazzale degli Alpini. Il Comune di Bergamo ha previsto una pavimentazione in granito diorite come quella che già forma il Piazzale della stazione, con lastre di spessore cm 4 o 7 (nei tratti carrabili), disposte a correre e in tre diversi formati: 20, 30 e 40 cm di larghezza. La finitura sarà fiammata nei tratti tra le aiuole con posa longitudinale, mentre il vialetto pedonale sarà con finitura bocciardata con posa trasversale. Lateralmente, a fianco delle aree verdi, una fascia di cm 40 in cubetti di granito (cm 4/6), disposti ortogonali, accompagnerà tutto il vialetto e favoriranno così il percorso-guida agli ipovedenti. In corrispondenza di questa fascia in cubetti, verrà realizzata una condotta disperdente in trincea posta ad una profondità di m 1.10, con larghezza alla base di almeno 40 cm.

L’intervento avrà durata di circa 100 giorni e – considerando anche il tratto opposto, ovvero quello lungo piazzale degli Alpini – un costo complessivo di 800mila euro.

«Parliamo di un cantiere molto importante per il centro città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – che mira a ricucire il rinnovato piazzale Marconi al centro cittadino vero e proprio, migliorando il decoro urbano davanti a palazzo Rezzara, sede de L’Eco di Bergamo e del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII. Grazie a un accordo con Alex Servizi, realizzeremo in pietra anche il tratto d’ingresso al Centro Congressi, dando importanza a questo fondamentale e molto usato servizio per la città. Abbiamo anche instaurato un proficuo dialogo con l’Albergo Piemontese, all’angolo con via Bonomelli e, grazie anche al loro impegno, risistemeremo il marciapiede davanti agli spazi dell’Hotel. Sono certo – conclude Brembilla – che i nostri concittadini apprezzeranno lo sforzo di migliorare gli spazi pubblici della città: in questo momento siamo al lavoro, per esempio, su piazza degli Alpini e su via Tiraboschi, cantieri pensati per dare nuova centralità alle attività e agli spazi di questi pezzi di centro».

