Il maltempo causa disagi a Bonate Sopra

Galleria S. Roberto chiusa verso Bergamo Ancora un forte temporale sulla Bergamasca, con lampi e tuoni e allagamenti in provincia. Da segnalare disagi a Bonate dove è stata chiusa la Galleria San Roberto in direzione di Bergamo, a causa della pioggia e dell’acqua che si è riversata sulla carreggiata.

Lunghe code quindi sull’asse interurbano dove si sono formate lunghe code in particolare dallo svincolo della Dalmine-Villa d’Almè con la galleria chiusa nella serata in direzione di Bergamo per un allagamento probabilmente causato dai tombini ostruiti. Sul posto i vigili del fuoco e una squadra di manutenzione incaricata dalla Provincia.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, il temporale è stato molto violento anche in città.Il rischio acquazzoni prosegue anche per mercoledì quando la situazione potrebbe migliorare la mattina, per poi peggiorare ancora nel pomeriggio. Il giorno più bello della settimana dovrebbe essere giovedì. Per il weekend si parla ancora di pioggia e instabilità.

