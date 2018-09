«Il ponte chiuso sia problema nazionale»

25 parlamentari scrivono al ministro Una lettera è stata inviata per richiedere un incontro urgente per fare chiarezza sul cronoprogramma dei lavori di manutenzione del ponte San Michele, tra Calusco d’Adda e Paderno.

A firmarla sono i 25 parlamentari bergamaschi e lecchesi di tutte le forze politiche: una lettera «trasversale» indirizzata al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Questo perchè il problema, secondo i politici coinvolti, è ormai da considerarsi una questione di rilevanza nazionale per le pesanti conseguenze che la chiusura sta avendo sulle popolazioni.

La chiusura, si legge nella lettera «sta provocando enormi disagi per i lavoratori e gli studenti pendolari che utilizzano il ponte come via di collegamento ferroviario e stradale». E «altrettante gravi conseguenze sono riscontrabili ai danni del tessuto economico locale, con un impatto sul commercio e le attività economiche dei Comuni vicini al ponte già visibile e denunciato da amministratori, imprenditori, commercianti e cittadini».

Da qui la decisione di coinvolgere il ministro, da cui ci si aspetta la convocazione di un incontro per avere notizie certe e «uniformi» sul cronoprogramma dei lavori di manutenzione del San Michele.

Stabiliti con esattezza tempi e modalità dei lavori di manutenzione, secondo i 25 parlamentari bergamaschi e lecchesi firmatari della lettera indirizzata a Toninelli, bisognerà poi ragionare sulla necessità che lo Stato intervenga «per sostenere – si legge ancora nella lettera – dal punto di vista economico e di potenziare i servizi di trasporto sostitutivi e integrativi» ora messi a disposizione da Trenord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA