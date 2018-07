Il pullman è senza revisione

Salta la gita dei bimbi a Selvino La Polizia stradale ha fermato per cinque violazioni amministrative, un bus di un Cre estivo di Lodi diretto a Selvino.

La polizia stradale di Lodi ha dovuto fermare la gita in montagna del grest, gruppo ricreativo, di Mairago in provincia di Lodi, perché l’autobus fornito dalla ditta di autonoleggio è risultato non sottoposto alla revisione obbligatoria periodica. Il pullman con 40 bambini a bordo è stato fermato in un posto di controllo sulla via Emilia durante il viaggio di andata a Selvino.

Dai controlli degli agenti sono emerse cinque violazioni amministrative. Tra le contestazioni, pneumatici installati in modo irregolare e carta di circolazione non aggiornata con l’ultimo trasferimento di proprietà: inoltre sul pullman è emerso anche un fermo amministrativo fiscale. I bambini del grest e i loro accompagnatori sono stati riportati a Mairago con un altro pullman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA