Il «Vittorio Emanuele» in lutto

per la morte del bidello Marco Quello che faceva non era solo un mestiere, ma qualcosa di più. Marco Ferraris, il quarantottenne morto lunedì sera a Ranica a seguito di uno scontro in auto contro un camion, era bidello all’Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele II, in città.

Un ruolo che viveva con passione, riuscendo a farsi amare da tutti. La dirigente scolastica Patrizia Giaveri e il suo staff ricordano Marco Ferraris con commozione: «Abbiamo conosciuto Marco come un uomo semplice e volenteroso – dice – che sapeva portare il suo essere cittadino nel lavoro di tutti i giorni. A lui dobbiamo, tra le altre cose, l’allestimento del cortile della scuola che è ispirato a Mondrian, perché ha passato l’estate a predisporne l’arredo. Amava il suo mestiere e la scuola. Capiva l’importanza del suo lavoro per la società. Il nostro pensiero è che si sia portato dietro in questo suo volo verso il cielo i colori giallo, rosso e blu del nostro cortile». Una perdita che a scuola ha scosso tutti. Martedì è stato anche ricordato in collegio docenti con un minuto di silenzio.

Marco Ferraris

© RIPRODUZIONE RISERVATA