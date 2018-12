(Foto by Stefano Midali)

La baita in fiamme a Carona (Foto by Stefano Midali)

Incendio distrugge baita a Carona

Il proprietario è l’ex assessore di Foppolo Si tratta di un edificio di Fulvio Berera. L’incendio è stato spento nella mattinata di martedì 18 dicembre dai vigili del fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti martedì 18 dicembre in località Pagliari a Carona per spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto una baita. L’edificio è di proprietà dell’ex assessore di Foppolo Fulvio Berera, cugino dell’ex sindaco di Foppolo Beppe Berera e dimissionario lo scorso 25 aprile. Ancora non si conosce l’origine del rogo. All’interno della baita c’era una stufa a pellets ma era spenta e nessuno saliva più da circa due mesi.

La baita di Fulvio Berera distrutta dalle fiamme

(Foto by Stefano Midali)

Il proprietario che vive a Lugano è stato avvisato dai carabinieri e sta tornando per capire che cosa sia successo.

