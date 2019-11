Incidente alla galleria San Roberto

Lunghe code da Terno a Bonate Sotto Un furgone coinvolto in un incidente intorno alle 8.30 di giovedì 7 novembre sulla ex statale 671 sta bloccando il traffico verso Bergamo.

Lunghe code sull’ex statale 671 per un incidente che ha coinvolto anche un furgone all’altezza della galleria San Roberto a Bonate Sotto in direzione Bergamo. L’incidente, che ha coinvolto anche un 72enne che non sarebbe però in gravi condizioni, è avvenuto intorno alle 8.30 di giovedì 7 novembre. Sul posto due ambulanze e i Carabinieri di Ponte San Pietro per i rilievi. La coda arriva fino a Terno d’Isola.

