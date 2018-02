Incidente frontale a Colzate - Foto

Feriti due giovani di 19 e 24 anni Un incidente frontale si è verificato sulla provinciale della Valle Seriana alle 13.30 di sabato 10 febbraio. Due giovani feriti.

Due giovani feriti nella mattinata di sabato 10 febbraio sulla provinciale della Valle Seriana in territorio di Colzate. Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto verso le 13.30 quando due mezzi si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato molto violento, le due auto sono andate completamente distrutte. Due i feriti gravi ma non in pericolo di vita, trasportati in ospedale. Si tratta di una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 19. Sul posto la Polizia Locale.

incidente colzate

(Foto by Fronzi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA