La neve è arrivata, continuerà a scendere Strade sporche: segnalati disagi - Le foto

Strade sporche: segnalati disagi - Le foto Era stata prevista ed è arrivata la neve a Bergamo. Per ora si tratta di circa due centimetri scesi nella notte ma, secondo le previsioni, continuerà a scendere per tutta la giornata.

Mezzi spargisale in azione tutta la notte, le strade di Bergamo sono pulite ma si viaggia comunque lentamente per la patina di neve che si sta depositando e per il manto stradale bagnato. La situazione della neve peggiora nelle valli: Val Seriana e Brembana sotto la neve e con traffico molto rallentato. Si tratta comunque di una quantità di neve che non prevede chiusure straordinarie.

Si segnalano già auto fuori strada in provincia a causa del manto stradale molto scivoloso. Si raccomanda prudenza, soprattutto in provincia dove le strade non sono tutte pulite. Segnalati disagi a Dalmine e Osio Sotto, per strade non pulite, così come traffico intenso a Villa d’Almè. Problemi sulla 671 e a San Paolo d’Argon. Segnalazioni di disagi anche a Moio de’ Calvi.

Mandaci le tue foto e racconta la «tua neve» a redazioneweb@eco.bg.it. La neve continuerà a scendere anche mista a pioggia per tutta la giornata di giovedì 1° marzo.

