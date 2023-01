La neve è arrivata in città - foto e video. Manda i tuoi scatti

La neve tanto attesa e annunciata nei giorni scorsi è arrivata: l’aria fredda che da circa una settimana è giunta sul Mediterraneo e che stazionerà a lungo sull’Italia, ha fatto calare drasticamente le temperature fino allo zero, provocando nevicate in molte zone della Bergamasca fino a tarda mattinata. Secondo le previsioni doveva solo lambire la parte meridionale della provincia di Bergamo, invece il giro ampio della depressione centrata sugli appennini nel centro Italia, ha avuto una ampiezza maggiore e ha preso quindi tutta la provincia.

I fenomeni non sono stati comunque eccezionali, si calcolano dai 6-7cm di neve ai 1000m di quota.

A Bergamo in particolare: giovedì 19 gennaio nella nostra città sono caduti dalle 9.30 circa e fino le 11.30 grossi fiocchi di neve.

L’inverno si sta così rivelando: in giornata cielo nuvoloso un po’ ovunque, con scarse possibilità di brevi aperture. Venerdì, secondo previsioni, le condizioni atmosferiche saranno più variabili sia in pianura, sia in montagna, anche se non mancheranno passaggi nuvolosi compatti.

Anticipiamo, infine, il tempo per sabato e domenica: freddo con cielo poco nuvoloso.

La situazione delle strade con Aprica

I mezzi di Aprica sono subito entrati in azione nella mattinata di giovedì con tre squadre, come previsto dal Piano Neve concordato con il Comune di Bergamo, per salare e rendere praticabili le strade della zona nord della città e dei Colli.

Nella notte Aprica aveva ampiamente salato le strade della zona nord della città, soprattutto i quartieri di Valtesse, Valverde, i Colli e Bergamo Alta, con due squadre all’opera.

Le condizioni meteo sono cambiate in modo repentino nelle scorse ore: nella serata di mercoledì non era prevista alcuna precipitazione nevosa, ma i tecnici di Aprica avevano comunque avviato la salatura delle strade e delle aree maggiormente soggette alla formazione di ghiaccio. Secondo le previsioni, entro le ore 12 la nevicata tenderà a ridursi: i mezzi di Aprica continueranno a lavorare nell’arco della giornata in base alle condizioni atmosferiche in continua evoluzione.

Sempre nella mattina interverranno altre squadre, soprattutto nei quartieri della fascia sud della città, per verificare i possibili accumuli di neve e per scongiurare la formazione di eventuale ghiaccio sulle strade nella prossima nottata.