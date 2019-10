La nuova stella della ginnastica artistica

Ecco chi è Giorgia Villa, senza filtri -Video La 16enne bergamasca ha vinto martedì il bronzo ai mondiali a squadre nell’intervista semiseria di «Via Novelli Social Club», il programma televisivo realizzato dai ragazzi in onda su Bergamo Tv.

Giorgia Villa, la nuova stella bergamasca della ginnastica artistica mondiale, è stata ospite negli scorsi mesi del programma «Via Novelli Social Club». Intervistata da Giorgio Bardaglio e dai giovani in studio, ha raccontato di sè, della sua passione per la ginnastica artistica e di come gli allenamenti e i sacrifici influiscano sulla sua vita quotidiana. Nata a Ponte San Pietro il 23 febbraio 2003, Giorgia si allena a Brescia da anni e proprio questa settimana ha conquistato il bronzo a squadre nei mondiali in corso a Stoccarda.

Una piacevole e interessante chiacchierata per conoscere Giorgia , atleta molto determinata, ma anche ragazza dolce e simpatica. Guarda.

