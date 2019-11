La Questura compie 100 anni: gli eventi

Il Capo della Polizia Gabrielli a Bergamo Una mostra e un libro per ripercorrere la storia di uomini e donne al servizio della sicurezza cittadina. Coinvolti 41 istituti scolastici.

Quest’anno ricorre il centenario di fondazione della questura di Bergamo. Per celebrare la ricorrenza sono in programma diversi eventi in città, che sono stati illustrati nella mattinata di martedì 5 novembre in via Noli: tra questi una mostra allestita dal 7 al 16 novembre nella Sala Viterbi del palazzo della Provincia e che ripercorrerà tramite foto e video i momenti storici più significativi del centenario di un’istituzione e necessariamente di tutta la Bergamasca. La mostra ha coinvolto 41 istituti scolastici superiori: alcuni studenti faranno da guida alla mostra per le classi dei rispettivi istituti.

È prevista anche la realizzazione di una medaglia commemorativa da parte dell’artista Domenico Boscia e uno speciale annullo filatelico. Giovedì 14 novembre alle 10 nell’Aula Magna dell’Università di Bergamo in Sant’Agostino verrà presentato un libro che ripercorre la storia della Questura di Bergamo. Sarà presente il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e tutte le autorità cittadine.

«Si tratta di una celebrazione che abbiamo pensato per ricordare chi ci ha preceduto in questo secolo di vita della questura – spiega il questore Maurizio Auriemma – e della Bergamasca, passata da mezzo milione a un milione e duecentomila abitanti. In un secolo, la polizia ha garantito la salvaguardia dei valori sociali e la sicurezza. Dedichiamo le celebrazioni in particolare a chi ha perso la vita in servizio oppure è rimasto ferito, ma anche a chi ha sacrificato famiglia e affetti, il proprio tempo per dedicarlo al lavoro». Auriemma, al timone di via Noli dal marzo scorso, è il quarantacinquesimo questore di Bergamo.

