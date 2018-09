(Foto by Bedolis)

La partenza della Strabergamo sul Sentierone (Foto by Bedolis)

La Strabergamo compie 45 anni - Video

Partenza sul Sentierone baciata dal sole La tradizionale marcia cittadina ai nastri di partenza alle 9: i primi ad aprire la corsa i ragazzi della onlus Special Olympics.

In una domenica mattina di sole migliaia di bergamaschi si sono dati appuntamento sul Sentierone per la tradizionale marcia che quest’anno taglia il traguardo dei 45 anni. La Strabergamo ha raccolto come sempre una grande adesione di persone di tutte le età: famiglie con bambini, giovani e anziani.

I primi a tagliare il nastro alla partenza sono stati i ragazzi della onlus Special Olympics tra un mare di applausi seguiti dall’onda verde dei partecipanti alla Strabergamo. A incorniciare l’avvio della gara la città di Bergamo in una bella luce di fine settembre. Alle 11 c’è attesa per l’alzabandiera in piazza Vittorio Veneto con gli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza.

