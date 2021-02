La Zanetti Bergamo vince il derby

con Brescia e ipoteca la salvezza Volley femminile, la sfida al Pala Agnelli finisce con un successo delle bergamasche per 3 set a 1.

La Zanetti Bergamo vince nel derby con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e ipoteca la salvezza. La sfida incandescente del Pala Agnelli finisce con un successo per tre set a uno su Brescia: i colpi di Enright (17, 53%), Lanier (19) e Loda (19) e le incredibili ricezioni (81%) e difese di Fersino hanno regalato un importante scatto in avanti nella scalata della classifica, lasciando Brescia a -10 a quattro turni dal termine della regular season.

LA GARA. Si comincia con Valentin in regia opposta a Lanier, al centro le conferme di Mio Bertolo e Dumancic, ai lati Loda ed Enright, il libero è Fersino. Brescia risponde con Bechis, Jasper, Cvetnic, Botezat, Berti, Nicoletti e il libero Parlangeli.

1° set_ Il 18-19 di Enright (5 punti, 62%) seguito dal 19-19 di Lanier sono la chiave di volta: la Zanetti sorpassa, complice un attacco out di Brescia che controsorpassa, ma a cui risponde Loda, per due volte. Lanier (5 punti, 41%) firma il 23-22, il muro di Mio Bertolo porta alla prima palla set e capitan Loda (7 punti, 54%) chiude al 25-23 che porta il primo vantaggio.

2° set_ La battaglia è solo all’inizio: Brescia si prende il set con lo stesso risultato (23-25). Non bastano Lanier (6) e Loda (4) e l’ingresso di Prandi sul 21-24 a cui segue il doppio colpo di Lanier. Brescia chiude con Jasper e riporta il match in parità.

3° set_ Prandi torna sul 4-7, la sfida è sempre più accesa, Brescia si tiene avanti, il 16-16 di Lanier riporta l’equilibrio e Loda fa lo scatto del 18-17. Si torna in parità sul 20-20 e Brescia sorpassa con il muro di Jasper. Enright impatta, Lanier firma il nuovo sorpasso ed Enright (7 punti, 77%) il break del 23-21. Ma ancora una volta Brescia si affianca. Di nuovo Bergamo si rialza, Enright fa 24 e il muro 25. E’ 2 a 1.

4° set_ La Zanetti vuole il colpo decisivo, scava un buon margine di vantaggio, ma Brescia ancora una volta si affianca (14-14) e passa a condurre. Si torna in parità sul 18-18 e si viaggia in un continuo rincorrersi e riprendersi. Da urlo la pipe di Lanier per il 20-20 e il muro prima di Loda per il 21-20 e poi di Prandi per il 22-20. Bergamo non si ferma più e va a chiudere con Loda e Mio Bertolo per un successo da tre punti.

Eleonora Fersino, premiata MVP del match: «La differenza l’abbiamo fatta con una maggior lucidità nei momenti critici e fondamentali della gara».

Zanetti Bergamo-Banca Valsabbina Brescia 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-21)

Zanetti Bergamo: Enright 17, Dumancic 4, Valentin, Lanier 19, Loda 19, Mio Bertolo 10, Fersino (L); Faraone, Johnson, Prandi 3, n.e. Moretto, Marcon. Allenatore: Turino

Banca Valsabbina Brescia: Bechis 3, Jasper 14, Cvetnic 11, Botezat 2, Berti 11, Nicoletti 10, Parlangeli (L); Biganzoli, Veglia 1, Angelina 3, Hippe 14, n.e. Pericati (L), Bridi, Sala. Allenatore: Micoli

Arbitri: Armando Simbari e Davide Prati

Durata Set: 28’, 30’, 31’, 33’

Battute Vincenti: Bergamo 2, Brescia 3

Battute Sbagliate: Bergamo 11, Brescia 12

Muri: Bergamo 10, Brescia 7

Errori: Bergamo 23, Brescia 26

