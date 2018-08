Lenna, writers? No, vandali - Foto

Imbrattato lo storico ponte della ferrovia La denuncia dal sindaco del paese Jonathan Lobati che ha postato le foto su Facebook. Il ponte, patrimonio storico della valle, era stato appena ripulito.

Non ci sta, il primo cittadino Jonathan Lobati, a vedere un bene pubblico e storico «deturpato» da decine di scritte e tag (come si chiamano in gergo le firme dei writers che spesso vediamo sui muri delle città). In un post su Facebook, mostra tutta la sua indignazione per quello che definisce uno sfregio. Si tratta dello storico ponte della ferrovia alle porte di Lenna, un patrimonio della comunità che proprio prima dell’inizio della stagione estiva era stato completamente ripulto. Rabbia nei confronti degli autori del gesto che si trasformerà in una denuncia per danneggiamento di bene storico. Ecco il post.

