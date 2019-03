Leolandia, al via

la nuova stagione

Da sabato 16 marzo, alle 10, inizia la nuova spettacolare stagione di Leolandia: il parco più amato dalle famiglie con bambini – che si trova a Capriate San Gervasio, in via Vittorio Veneto 52 – apre la stagione dei parchi a tema italiani con diverse sorprese in programma per il 2019.

Prima fra tutte le novità Il Circo della foresta, il nuovo esclusivo show dei simpatici Masha e Orso. A grandissima richiesta tornano come ospiti fissi del parco i personaggi della serie animata di successo a livello mondiale «Miraculous», le storie di Ladybug e Chat Noir.

Grande conferma anche per gli amatissimi PJ Masks-Superpigiamini Gattoboy, Gufetta e Geco, e per gli scintillanti vagoni blu del trenino Thomas su cui fare il giro del parco.

Ma non finisce qui, una grande anticipazione per l’estate sarà un’area con spiaggia, playground asciutto e bagnato e molte sorprese in arrivo per il divertimento di tutta la famiglia. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.leolandia.it.

Tutti gli appuntamenti di sabato 16 marzo