L’onda d’acqua distrugge un panificio

Algua: «La valletta va sistemata» Il maltempo che si è scatenato domenica ha fatto ingenti danni nelle valli ma anche a Fonteno. Su L’Eco di Bergamo tre pagine di racconti, foto e testimonianze.

Danni ingenti all’attività di Francesco Dolci. Riaperte le provinciali, ma al prossimo nubifragio si rischia l’ennesimo stop. «Era fuoriuscita tante volte la valletta, ma mai con la forza dell’altra sera. I danni sono veramente tanti. Chissà quando ripartiremo».

Francesco Dolci, la cui famiglia da 60 anni gestisce il forno ad Algua, non ha la forza per arrabbiarsi. Parla sommessamente, quasi rassegnato. «Era già successo, anche due anni fa - continua - ma non l’hanno sistemata».

