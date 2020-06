Loreto, auto distrutta dalle fiamme

Il rogo domato dai vigili del fuoco L’incendio nella notte a Loreto: le fiamme hanno anche danneggiato la parete di uno stabile. Non sono ancora note le cause dell’incendio.

Fiamme nel cuore della notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno in via Pezzotta a Bergamo, a Loreto, dove è bruciata un’auto: attorno alle 2 sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco della centrale di Bergamo. Nessuno è rimasto ferito.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona compromessa. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Le fiamme hanno anche danneggiato la parete di un edificio. La vettura è andata completamente distrutta nel rogo.

I danni alla facciata dell’edificio

