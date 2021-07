Malore, cade dal balcone: grave una donna di 54 anni a Carvico L’incidente mercoledì 7 luglio poco dopo le 13. Ricoverata a Bergamo in codice rosso.

Una donna di 54 anni è stata soccorsa verso le 13 di mercoledì a Carvico, in un condominio di viale Aldo Moro. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stata colta da un malore mentre si trovava sul balcone di un appartamento al secondo piano, ha perso l’equilibrio ed è precipitata. Appena è stato dato l’allarme, sono arrivate un’automedica e un’ambulanza inviate dal 118: la donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

