Malore in bicicletta lungo il provinciale

Muore un uomo di 72 anni a Chignolo L’uomo si è accasciato a terra lungo il provinciale che da Chignolo d’Isola porta a Suisio. I primi soccorsi dai passanti.

Stava percorrendo in bicicletta la strada provinciale 158 che da Chignolo d’Isola porta a Suisio quando intorno alle 9 di mercoledì 30 ottobre ha accusato un malore che si è poi rivelato fatale. Un uomo di 72 anni si è sentito male questa mattina in via Verdi mentre stava pedalando verso Suisio e si è accasciato a terra: è stato immediatamente soccorso prima dai passanti e poi dal personale del 118 subito allertato. Sul posto sono infatti accorse l’auto medica da Bergamo e due ambulanze, da Bergamo e la Croce rossa di Bonate. Il personale medico ha provato a rianimarlo ma l’uomo non ce l’ha fatta.

