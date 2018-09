Malore sul campo, Alessandro migliora

Lettera della società: «Grazie ai soccorsi» Migliorano le condizioni del 13enne colpito da malore mentre si allenava su un campo di calcio a Fino del Monte e ricoverato al Papa Giovanni. La Tritium con un comunicato pubblico esprime la gratitudine a tutti i soccorritori intervenuti.

Una lettera di ringraziamento a cuore aperto a tutti coloro che sono intervenuti sul campo di Fino del Monte il 31 agosto scorso e hanno salvato la vita di Alessandro, un 13enne della della squadra che si stava allenando. Lo ha scritto la Tritium, la società calcistica di Trezzo d’Adda e lo ha pubblicato sul suo sito internet. Noi lo riportiamo.

«La Società A.S.D. TRITIUM Calcio 1908 di Trezzo sull’Adda desidera esprimere il suo più sincero e sentito ringraziamento a tutto il personale del Pronto Soccorso intervenuto nell’emergenza che ha coinvolto un nostro giovane calciatore tredicenne sul campo sportivo in località Fino del Monte nel tardo pomeriggio del giorno 31 Agosto. Un grande GRAZIE al team dell’ambulanza che per prima e’ arrivata sul posto con celerità e professionalità mettendo immediatamente in atto le procedure di rianimazione. Un grande GRAZIE al personale dell’auto medica , intervenuta subito dopo a supporto dei colleghi.

Un grande GRAZIE al gruppo degli elicotteristi, alla squadra di segnalazione a terra, al pilota che, con perizia, ha gestito le fasi di movimentazione nonostante la presenza di molti ragazzi ed altre persone sul posto. Un grande GRAZIE al medico intervenuto che, oltre alla indiscussa professionalità, ha dimostrato una non comune sensibilità trovando il tempo di parlare e di tranquillizzare, con le sue parole, i ragazzi della squadra naturalmente molto scossi dall’accaduto. Senza dimenticare un grande GRAZIE all’operatore telefonico del 118 che, con voce decisa, calma e chiara ha trasmesso le prime importantissime direttive alle persone presenti sul campo che per la prima volta e con evidente spavento, si sono trovate a gestire una simile situazione. Un grande GRAZIE anche alla pattuglia dei Carabinieri intervenuta. Anche loro hanno svolto il loro compito con un approccio sempre discreto e con la sensibilita’ che un tale evento richiede.

Tutta la società TRITUM Calcio stringe in un forte abbraccio tutte queste persone che hanno permesso, con la loro bravura e professionalità, al nostro giovane giocatore di rimanere ancora insieme a noi. Siete stati TUTTI un grande esempio di dedizione ed altruismo che certamente non dimenticheremo MAI».

© RIPRODUZIONE RISERVATA