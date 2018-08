Malore sul sentiero, morto 65enne di Leffe

A Clusone ciclista trovato esanime

Due morti per malore nel giro di 24 ore hanno portato il lutto nelle comunità della Valle Gandino e di Bergamo città. I due ultimi decessi dovuti a malori improvvisi in Valle Seriana hanno colpito un sessantacinquenne di Leffe e un cinquantenne della città, stroncati mentre svolgevano attività sportiva rispettivamente a piedi e in bici.