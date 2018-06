Maltempo, rami sui binari a Treviglio

Lunedì nero, treni cancellati e ritardi Il maltempo della notte sta causando disagi per i pendolari ferroviari lunedì 18 giugno.

Treni cancellati dalle 6 del mattino e oltre mezz’ora di ritardo sulla maggior parte dei convogli in transito sulla linea Bergamo-Milano via Pioltello. È questo in estrema sintesi la situazione che si prospetta per i pendolari ferroviari lunedì 18 giugno. Una ripresa di settimana non certo promettente coincisa con il maltempo della notte che nella stazione di Treviglio Ovest ha creato problemi sulla linea. Da Trenord fanno sapere che alcuni rami sono caduti sui binari e sono in corso i lavori per la messa in sicurezza della linea. Sul sito si legge che i convogli sulla linea subiranno ritardi fino a 40 minuti.

Il treno delle 10800 delle 6.30 da Bergamo a Porta Garibaldi è partito ma sta accumulando un ritardo di oltre mezz’ora così come il 2604 delle 7.02.

Cancellate le navette da Bergamo per Treviglio delle 6.20 e delle 7.20 sono state cancellati

Problemi anche sulla linea Cremona Treviglio per un altro guasto sugli impianti di circolazione su cui sta intervenendo Rfi.

Il treno 10456 (CREMONA 06:04 – MILANO CERTOSA 07:57) viaggia con 19 minuti di ritardo perché, nella stazione di CASTELLEONE, è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice.Il treno 10464 (CREMONA 07:41 – TREVIGLIO 08:53) è previsto in partenza con circa 10 minuti di ritardo, per l’attesa del treno corrispondente in ritardo.

Il treno 10453 (TREVIGLIO 07:07 – CREMONA 08:19) è previsto in partenza con circa 20 minuti di ritardo, a causa di un guasto agli impianti di circolazione, di competenza RFI, lungo la linea.

Il treno 10462 (CREMONA 06:52 – TREVIGLIO 07:53) e il treno corrispondente 10455 (TREVIGLIO 08:07 – CREMONA 09:19) oggi sono cancellati per un guasto agli impianti di competenza RFI.

Il treno 10452 (CREMONA 05:32 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:24) viaggia con 22 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea, di competenza RFI.

