Maltempo, treni dei pendolari soppressi Occhio al traffico, primi incidenti

Maltempo, treni dei pendolari soppressi

Treni soppressi per il maltempo e la neve per i pendolari bergamaschi: non sono partiti i treni del mattino diretti a Milano Centrale delle 7.16 e delle 7.35 con inevitabili ritardi anche sui convoglio successivi. La neve e il maltempo hanno causato anche i primi rallentamenti sul traffico in città e provincia nella mattinata del 23 febbraio. Si registrano tamponamenti con più veicoli coinvolti: a Bonate sopra in galleria, sulla statale 42 a Endine, a Treviglio in via Montegrappa.

