Mamma con neonato aggredita in centro

Salvata da tre giovani di Tiziana Fausti L’aggressione in pieno giorno in piazza Vittorio Veneto: un litigio di coppia degenerato. Provvidenziale l’intervento del personale di Tiziana Fausti Uomo.

Un litigio in piazza Vittorio Veneto in pieno centro tra una coppia di giovani senegalesi, poi l’aggressione della donna con in braccio un neonato, da parte del compagno. Non hanno avuto esitazioni i tre ragazzi in servizio da Tiziana Fausti Uomo sul Sentierone a intervenire per salvare la giovane mamma dall’aggressione verbale e fisica dell’uomo.

Tutto è successo nella tarda mattinata di venerdì 28 giugno: una donna con il passeggino e il compagno, di origini senegalesi, transitavano per piazza Vittorio Veneto. I toni si alzano e la donna prende in braccio il piccolo di pochi mesi. L’uomo allora la aggredisce. I giovani in servizio da Tiziana Fausti uomo assistono alla scena e non restano indifferenti. Escono allora per cercare di calmare gli animi: la donna, molto scossa e in preda al panico, viene fatta entrare insieme al bimbo. «L’uomo si è allontanato per poi ripresentarsi più tardi – spiega Andrea che con Luca e Alessio sono intervenuti –: sembrava più tranquillo. In negozio però ha perso il controllo sferrando un pugno verso la donna». A quel punto sono intervenute le Forze dell’Ordine per allontanare l’aggressore: la mamma e il bimbo stanno bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA