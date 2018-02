Mamme unite su Facebook

«MaMi» nasce anche a Bergamo Il profilo che raccoglie decine di migliaia di mamme nato a Milano, ora è aperto anche nella nostra provincia e promette di risolvere molti problemi concreti in pochissimo tempo.

Mamme, unitevi. Serve una tata? Post, dieci minuti, dieci numeri di telefono. Serve un aiuto per le pulizie? Cinque minuti, venti numeri di telefono. Il bimbo non sta bene? Tre minuti, trenta pareri, consigli, indicazioni sui possibili specialisti da consultare. Dieci anni fa lo si sarebbe chiesto al vicino di casa. Oggi, a Milano ogni mamma ha 13.500 vicine di casa riunite nel gruppo MaMi, le mamme di Milano. Un gruppo che ha riscosso rapidamente un successo incredibile, al punto che è stato invitato proprio in questi giorni a partecipare a Londra al Facebook Communities Summit 2018.

Un successo tale da indurre le fondatrici, Paola e Federica Migliorini, ad «esportare» il modello anche in altre città. L’ annuncio è fresco fresco: MaMi nasce anche a Bergamo e, in poche ore, ha raccolto una manciata di iscrizioni. «Il gruppo Facebook MaMi - spiega Federica Migliorini - nasce dalla mia necessità come neo mamma di trovare un luogo dove condividere esperienze, dubbi e paure con altre mamme della mia città. Nel gruppo le mamme possono trovare moltissime risposte, sostegno e solidarietà, la chiave che ha permesso ad esempio ad una mamma pugliese single di trasferirsi a Milano: grazie al gruppo ha trovato contatti utili per una nuova casa e una nuova vita. In molte si sono addirittura offerte di accudire il suo bimbo in occasione dei colloqui. MaMi crea ogni giorno moltissime connections e ha fatto nascere anche nuove amicizie non solo virtuali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA