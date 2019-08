Meteo, arrivano i temporali

Ma poi tornano caldo, umidità e afa Temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra provincia che poi lasceranno spazio ancora a caldo e afa.

Il tempo previsto per mercoledì 28 agosto disegna un cielo generalmente nuvoloso su tutta la provincia con qualche temporanea schiarita più probabile sui settori orientali. Qualche pioggia o temporale sparso nel corso della giornata alternato a pause asciutte specie in pianura. Temperature: Minime in lieve aumento (20/23°C), massime in calo (25/28°C sui settori occidentali, 28/31°C su quelli orientali).

Giovedì 29 agosto

In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso in pianura con locali schiarite, molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con qualche piovasco sparso. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite in pianura, nuvolosità cumuliforme in sviluppo sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso più probabile sulle Prealpi centro-orientali, in esaurimento in serata.

Venerdì 30 agosto

Bel tempo su tutti i settori, salvo i consueti annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi ove non si esclude qualche breve rovescio o temporale sparso. Temperature: Minime stazionarie (19/22°C), massime in lieve aumento (30/33°C).

