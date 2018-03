Meteo, domenica di pioggia vento

Lombardia, protezione civile in allerta La Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per la giornata di domenica.

Sulla regione è atteso un rapido ed intenso passaggio perturbato tra la tarda serata di sabato 10 marzo e la sera di domenica 11 marzo. La fase acuta delle precipitazioni sarà tra le 6.00 e le 18.00 di domenica 11 marzo. Su Orobie Bergamasche, Lario e Prealpi Occidentali e Nodo Idraulico di Milano sono possibili fenomeni locali più intensi. Su Oltrepo’ Pavese attesi rovesci o temporali forti. Ci sarà anche vento forte con una fase particolarmente acuta tra le 11.00 e le 16.00 di domenica 11 marzo con possibili locali rinforzi sulla Pianura Orientale.Il tempo migliorerà nella notte e lunedì 12 marzo prevista residua instabilità con precipitazioni però deboli e sparse.

Proprio a seguito di questo scenario Regione Lombardia ha allertato gli enti locali e la protezione civile. È codice giallo sia per rischio idraulico, sia per vento e per temporali forti. Continuerà anche a nevicare in montagna ma la criticità sarà probabile solo su Valtellina e Val Chiavenna.

