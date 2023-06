Mille Miglia, le auto d’epoca fanno sognare dal Kilometro Rosso a Città Alta - Le foto e video

È tutta lombarda la quinta e ultima tappa di questa quarantunesima edizione della Mille Miglia. Si conclude oggi, sabato 17 giugno, in tarda mattinata a Brescia la lunga corsa della Freccia Rossa, con il saluto alla città gemella Capitale della Cultura 2023. E il passaggio a Bergamo delle storiche auto d’epoca ha fatto sognare come sempre: i bolidi sono stati accolti da numerosi appassionati e curiosi lungo tutto il percorso.

Treviglio e il Kilometro rosso a Stezzano

La prima vettura della Freccia Rossa è partita dal capoluogo lombardo intorno alle 7.30: da Parco Sempione il convoglio procede su via Francesco Melzi d’Eril, viale Giorgio Byron e viale Elvezia fino ai bastioni di Porta Volta. Poi su viale Francesco Crispi, attraverso piazza XXV Aprile e fino a piazzale della Repubblica, per poi passare i bastioni di Porta Venezia e piazza Guglielmo Oberdan fino a corso Venezia, dove è avvenuto il primo controllo timbro. Il secondo, invece, pochi chilometri più avanti, in via Andrea Verrocchio, da dove le scocche colorate si sono dirette verso Seriate sulla Sp 103. Attraversando i Comuni di Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Vignate, Melzo, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Cassano d’Adda, i bolidi hanno raggiunto Treviglio, per le prime prove cronometrate della giornata e il terzo controllo timbro. Imboccata la Sp 42, la Freccia Rossa ha fatto rotta verso Bergamo, non prima di un altro timbro in piazza Libertà a Stezzano.

La quinta tappa della Mille Miglia a Bergamo - Le foto più belle Bedolis

Il saluto di Gori alla Carrara e in Città Alta

L’ingresso nella Città dei Mille è avvenuto dal Kilometro Rosso con controllo orario, poi dritto su per viale delle Mura, nella Città Alta, dove le prove cronometrate qui previste saranno sommate a quelle di martedì 13 in castello a Brescia, e varranno per il Trofeo Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Ad accogliere le auto al controllo timbro nella zona dell’Accademia Carrara l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Loredana Poli, raggiunta anche dal sindaco Giorgio Gori, che ha voluto sottolineare la bellezza di vivere una giornata di sport.

Giorgio Gori e Loredana Poli

(Foto di Bedolis) La punzonatura in Accademia Carrara

Saranno il lago d’Iseo e la Franciacorta i primi a dare il loro caloroso bentornato alla corsa più bella del mondo nel territorio bresciano.

Il ritorno a Brescia