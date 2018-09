Minaccia con il coltello tre minorenni

Arrestato 28enne di Brignano L’episodio risale alla fine di luglio. I carabinieri lo hanno fermato venerdì 14 settembre.

È stato rintracciato nel dormitorio della stazione ferroviaria di Bergamo il 28enne di Brignano Gera d’Adda arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa direttamente dal Presidente di Sezione GIP – GUP del Tribunale Vito De Vita.

L’uomo, il 22 luglio scorso, tentò di rapinare tre minori in via Trento armato di coltello e con il volto coperto. Soltanto la reazione dei tre giovani riuscì a far desistere l’aggressore, che poi si diede alla fuga facendo così perdere le proprie tracce. Le successive investigazioni hanno quindi consentito di risalire all’identità del 28enne.Arrestato con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata e tradotto in carcere a Bergamo, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia.

