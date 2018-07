Rischio minestroni «contaminati»

Ritirate 60 confezioni a Bergamo Minestroni contaminati dal batterio listeria (che può causare una grave infezione, la listeriosi): l’allarme si è esteso a tutta l’Italia, e anche a Bergamo ci sono stati ritiri di prodotti surgelati.

L’allarme arriva da una segnalazione europea di allerta proveniente dall’Ungheria, in seguito a una sospetta contaminazione di una partita di fagiolini e di mais contenuti nelle confezioni di minestrone. In Italia la Findus ha ritirato diversi lotti di 4 tipi di minestroni e lo ha comunicato sul suo sito, annunciando che è in corso «un richiamo volontario del tutto precauzionale». Anche a Bergamo sono stati ritirati volontariamente e in via del tutto precauzionale alcuni lotti di minestrone Findus surgelato per «la potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei prodotti», come si legge nel comunicato inviato ieri da Findus Italia nei supermercati. Lo confermano anche i dipendenti della Coop di via Autostrada, dove lunedì mattina è stata ritirata una trentina di confezioni di «Minestrone Sapori Orientali» da 600 grammi della Findus e un’altra trentina di confezioni di «Minestrone Bontà di Semi», sempre di 600 grammi.

