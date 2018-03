Miriam Mazzocchi è tornata a casa

Il fratello Vittorio su Fb: sta bene È ritornata a casa, nella sua abitazione a Bergamo, Miriam Mazzocchi: mancava da casa da lunedì mattina e subito la notizia si era diffusa sul territorio.

Pochi minuti prima delle 22 di mercoledì 22 marzo la bella notizia: è stata ritrovata Miriam Mazzocchi, la mamma scomparsa da casa lunedì sta bene. Lo scrive su Fb il fratello. «Miriam è stata ritrovata, adesso si trova a casa col marito e sta bene. Grazie a tutti per la collaborazione» dicono i familiari sui Social. E poi ci spiegano al telefono: «È ritornata a casa lei». Grande gioia e sollievo per la famiglia.

Il fratello Vittorio Mazzocchi proprio nella serata aveva partecipato alla trasmissione di Rai Tre «Chi l’ha visto?» con un appello accorato: «Chiediamo aiuto, se qualcuno vuole aiutarci nelle ricerche può farsi avanti, siete i benvenuti - aveva spiegato Vittorio -. Sto coordinando io le ricerche e chiedo l’intervento del prefetto perché ci aiuti: ci servono persone, auto, mezzi, e in particolare la Protezione civile che conosce al meglio il territorio».

Vittorio Mazzocchi aveva le informazioni che aveva a disposizione: «Miriam manca da casa da lunedì mattina. Era uscita con la macchina, poi martedì abbiamo ritrovato la vettura, una Golf di colore grigio, in via Pelandi. Le chiavi di casa e della macchina le abbiamo ritrovate nella casella della posta». Vittorio aveva chiesto aiuto, sia alla Protezione civile, sia ai bergamaschi: «Servono persone per cercare Miriam e l’appello è anche di fermarla se per caso venisse avvistata».

Il fratello aveva rimandato alle informazioni che da martedì giravano nella Rete e a come mettersi in contatto con la famiglia per dare una mano nelle ricerche. Poi aveva sottolineato: «Miriam ha un piumino nero leggero, senza cappuccio, un paio di jeans, non ha borsa ma ha con sè i documenti e soldi, ma non ha il cellulare».

La conduttrice della trasmissione aveva anche aggiunto: «Una riunione a Bergamo è stata fatta per definire le ricerche: si tratterebbe di un allontanamento volontario secondo quanto ci è stato riferito, ma l’appello è quello di attivarsi per trovare la mamma di Bergamo: fino a che non la si trova non si può sapere quale siano le motivazioni» ha detto Federica Sciarelli. E la giornalista aveva chiesto agli abitanti della zona di via Pelandi di mettere a disposizione possibili filmati delle telecamere delle vie limitrofe.

Durante la trasmissione era intervenuto anche il viceprefetto Adriano Coretti: «Abbiamo già attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse - ha spiegato -. Nel pomeriggio di mercoledì si è già svolta la prima riunione e la preoccupazione dei familiari è condivisa: tutte le forze dell’ordine e il sistema della protezione civile sono sul pezzo per raccogliere tutte le informazioni e gli elementi utili per orientarsi nelle ricerche». E aggiunge: «In base a come si svilupperanno le prossime ore stiamo anche prevedendo l’uso di un elicottero per sorvolare la Bergamasca. Al momento non abbiamo ancora ingaggiato uomini e cani molecolari solo perchè mancano gli elementi per dare il via a ricerche mirate sul territorio». Pochi minuti dopo il ritrovamento della donna in buone condizioni: Miriam Mazzocchi avrebbe raggiunto la sua abitazione in autonomia.

