Moio de’ Calvi, frana di 40 metri cubi

Maxi masso piomba in strada Circa 40 metri cubi di materiale hanno invaso completamente la via che porta

allo stabilimento della Stella Alpina.

È successo poco prima di mezzogiorno sabato 3 febbraio: un costone della montagna è franato a valle occupando completamente la carreggiata della strada comunale che costeggia il laghetto del Bernigolo, tra i Comuni di Lenna e Moio de’ Calvi. Sul posto il sindaco di Moio Paolo Agape, il geologo e i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno: il materiale è tanto e per ora rimane lì, in via Miralago, in attesa che lunedì arrivi l’impresa per rimuoverlo. La strada non serve ai residenti, ma è la principale comunicazione dello stabilimento di imbottigliamento della Stella Alpina.

