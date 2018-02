Morte del senzatetto: «Senso di sconfitta»

Don Resmini: «Serve un riparo diurno» «Gli avevamo chiesto di dormire al Patronato ma non aveva voluto, non siamo riusciti a convincerlo».

La notizia della morte di Avtar Singh è arrivata a don Fausto mentre usciva dal carcere. Una telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere e lo ha profondamente addolorato. «Per noi è un po’ come una sconfitta, significa che non siamo riusciti a convincerlo e a sensibilizzarlo. Gli avevamo chiesto di venire a dormire al Patronato, all’inizio ci aveva anche provato, ma non era riuscito a rispettare le regole a causa della dipendenza dall’alcol. Sono eventi che portano a riflettere su cosa avremmo potuto fare di più per aiutarlo».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

