Muore schiacciato mentre ripara camion. Dramma scoperto da un cliente dell’officina L’ennesimo infortunio mortale ai danni di un bergamasco attorno alle 13 di sabato 12 giugno a Darfo: il titolare dell’officina meccanica, un bergamasco di 64 anni, è morto schiacciato dal mezzo che stava riparando. L’allarme da un cliente arrivato per ritirare la sua auto. Vani i soccorsi

Tragedia attorno alle 13 di sabato 12 giugno a Bessimo di Darfo, nel Bresciano: un bergamasco di 64 anni, titolare di un’officina di riparazioni è rimasto schiacciato, secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sotto il bilico di un mezzo pesante che stava riparando.

Cosa sia avvenuto con esattezza non è chiaro, perché al momento dell’infortunio fatale l’uomo si trovava da solo. A scoprire il dramma è stato un cli ente, giunto nell’officina di via Nazionale 26 per ritirare la propria autovettura: avendo chiamato più volte la vittima senza ricevere risposta, si è avvicinato al mezzo pesante e ne ha scorto il corpo incastrato.

Inutili i soccorsi, prestati da personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco di Boario: il bergamasco era già morto. A chiarire con esattezza cosa sia successo saranno i carabinieri di Darfo, intervenuti per gli accertamenti del caso assieme a personale dell’Ats bresciana. Si tratta dell’ennesimo infortunio mortale che coinvolge un bergamasco dall’inizio del 2021: la vittima abitava infatti nella Bergamasca.

