Nembro si trasforma in bottega Artigiani in piazza insegnano il mestiere Domenica il centro storico chiude al traffico per ospitare la manifestazione di Confartigianato. Una prima edizione che è anche una scommessa per rilanciare le professioni del settore.

Creare collanine e pendenti con l’orafo, sistemare una montatura d’occhiale con tanto di pinza e ventiletta, ricostruire un mosaico in legno con il parquettista. E ancora: mettere le mani in pasta con il pizzaiolo, scoprire l’elettronica di un’automobile, ma anche essere regista per un giorno o scoprire come funziona un mixer audio. Gli artigiani scendono in strada per una giornata per incontrare i più piccoli (dai 4 anni in su) e sperimentare insieme i vari mestieri attraverso il gioco. Domani, dalle 10 alle 18, nel centro storico di Nembro arriva la prima edizione di «Confà – Artigiani che insegnano! Professioni, innovazioni e tecnologie», realizzata da Confartigianato Imprese Bergamo con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Nembro.

Si tratta di un grande villaggio artigiano con 23 gazebo per altrettanti laboratori che si svilupperà lungo le vie Ronchetti, Bilabini, Garibaldi e Mazzini (per l’occasione chiuse al traffico). Un momento per valorizzare i mestieri dell’artigianato locale e orientare i giovani verso le future scelte professionali, avvicinandoli alle varie professioni artigiane.

Sono già più di cento i bambini iscritti all’evento, ma c’è ancora tempo per iscriversi gratuitamente, sia online sul sito www.confabg.it oppure presso i desk presenti il giorno stesso dell’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA