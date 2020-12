Neve a Foppolo, vigili del fuoco in azione Strada chiusa per rischio valanghe Da lunedì 7 dicembre continua il lavoro dei Vigili del fuoco di Bergamo a Foppolo: qui due squadre sono impegnate per risolvere il grave problema di viabilità causato dalla neve caduta nelle ultime ore. La strada è chiusa per pericolo valanghe.

I Vigili del fuoco sono in azione con una fresa e una pala per liberare la strada ostruita da quasi due metri di neve. La viabilità era completamente interrotta e l’intervento ha permesso, anche grazie agli spazzaneve del Comune di Foppolo, di ripulire le carreggiate e ripristinare il transito. Nella mattinata la viabilità però è sospesa per rischio valanghe e quindi non si può raggiungere Foppolo.

Le precipitazioni lunedì sono state incessanti per buona parte della giornata. «Le nostre quattro pale - dice il sindaco di Foppolo Gloria Carletti - purtroppo non riuscivano da sole a garantire che la strada fosse in sicurezza e accessibile in caso di passaggio di mezzi di soccorso. Così ho chiesto aiuto alla prefettura che ha inviato nel tardo pomeriggio la fresa dei pompieri. La neve è veramente tanta».

Da lunedì, naturalmente, per arrivare a Foppolo in auto, è necessario montare catene o avere un 4x4. A lato della provinciale, delle strade comunali e sui piazzali l’accumulo di neve è enorme. Le auto parcheggiate da più giorni ormai sono letteralmente sommerse e non si vede più nulla dell’abitacolo.

Il pericolo valanghe, intanto, resta marcato (livello 3 da uno a cinque) sulle Orobie. Lunedì la Provincia, con il supporto del tecnico nivologo Federico Rota, ha tenuto monitorata la situazione sulla strada provinciale che da Valleve sale a Foppolo. L’accumulo di neve in questi giorni è stato importante. Ad aumentare il pericolo di distacco valanghe la pioggia scesa per alcune ore anche a quote relativamente alte, intorno ai 1.400 metri. «Il momento critico - diceva ancora lunedì sera Rota - è stato soprattutto quello legato alla pioggia. Ora superato. I siti valanghivi sono comunque protetti dalle gallerie, quindi, per ora abbiamo valuto di poter tenere aperta la strada provinciale». Martedì 8 dicembre, alle 10.30, intorno alle la strada è stata chiusa per rischio valanghe e numerosi alberi caduti, appesantiti dalla neve. Altri alberi sono a rischio caduta.

Resta aperta invece la strada per Carona, molto difficoltosa: si sale solo con catene o auto 4x4: continua a nevicare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA