neve in piazza Vecchia Città Alta

Fiocchi di neve sulla città e in provincia

Weekend delle elezioni con il maltempo Torna la neve anche in città nella mattinata del 3 marzo: il weekend delle elezioni politiche si preannuncia con nevicate alternate a pioggia.

Torna a nevicare anche in città e non solo nelle valli nella mattinata di sabato 3 marzo: intorno a mezzogiorno sono ricomparsi i fiocchi sulle strade bergamasche. E il weekend delle elezioni politiche si preannuncia misto tra pioggia e neve.

Settimana dai due volti, meteorologicamente parlando, quella che si sta chiudendo. Era iniziata sotto l’impulso delle gelide correnti di provenienza siberiana, che avevano fatto precipitare le temperature sotto zero ovunque. Poi, con l’arrivo delle nubi dai quadranti meridionali, vi è stato un graduale rialzo accompagnato dalla comparsa della neve anche in città dove, dal punto di vista della viabilità, non sono mancati i disagi. Lo spessore del manto nevoso è risultato uniforme su tutta la nostra provincia, con un quantitativo che nel primo pomeriggio di venerdì 2 marzo oscillava tra i 10 e i 15 centimetri a Clusone, Gromo o Lizzola.

Chi si aspettava di trovarne molta di più salendo verso le montagne è stato deluso poiché le rigide temperature hanno limitato l’intensità delle precipitazioni. Neve anche in Valle Brembana, con strade (a parte qualche disagio al mattino) sostanzialmente pulite e percorribili. Ieri, causa anche il freddo, tra Foppolo e Branzi il manto nevoso accumulato non ha superato i cinque centimetri. Le previsioni dicono ancora neve e pioggia oggi, un po’ di schiarite domani 4 marzo e il ritorno del maltempo lunedì 5 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA