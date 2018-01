«Neve ventata» e «neve bagnata»

Rischio valanghe anche sulle Orobie Fa caldo per essere all’inizio di gennaio e in montagna il rischio valanghe è sempre in agguato.

Il rischio per la Lombardia è tra il marcato e moderato. Rischio 3 (marcato) è sulle Alpi Retiche, Orobie e Adamello, soprattutto per quella che gli esperti definiscono «neve ventata». Le valanghe in particolare potrebbero verificarsi su molti pendii ripidi, a tutte le esposizioni, sono possibili distacchi superficiali di medie dimensioni, localmente anche di fondo.

Rischio moderato sulle Prealpi: qui il problema principale è la neve bagnata. Possibile il distacco di valanghe di neve bagnata, di medie dimensioni, in generale con forte sovraccarico. Valanghe spontanee su alcuni pendii ripidi, a tutte le esposizioni, piccole e medie valanghe di neve bagnata anche di fondo.

Il limite delle nevicate è intorno a 1500 metri di quota in abbassamento. Il manto nevoso, in fase d’assestamento, risulta umidificato fino a 1800-2000 metri di quota. Oltre i 1600 m di quota il problema principale rimarrà la presenza di numerosi lastroni, a tutte le esposizioni, nelle zone concave e a ridosso delle dorsali.

