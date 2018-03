Nevicate modeste, venerdì la pioggia

Ecco le previsioni per le prossime ore La perturbazione è arrivata e ha portato nevicate fino in pianura su diverse aree del Nord, Riviera Ligure, ma anche al Centro e su parte del Sud. La situazione nella Bergamasca.

Come nelle attese è arrivata la perturbazione atlantica che sta portando nevicate fino in pianura su gran parte del Nord; per ora interessato soprattutto il Nordovest. Le nevicate risultano in genere deboli, al più a tratti moderate, ma stante le temperature diffusamente sottozero gli accumuli risultano facili, per quanto modesti con diffuse imbiancate.

La neve scenderà su tutta la provincia per tutto il giorno ma con apporti modesti. In città e pianura gli accumuli totali fino a sera, potrebbero essere intorno a sei, massimo otto centimetri; in montagna sicuramente di più, almeno in doppio. Come sempre, lo spessore della neve dipende da molti fattori; non si tratterà della «grande nevicata», così come spesso si sente in giro, ma di un fenomeno del tutto normale per gli inverni alle nostre latitudini. Nella notte tra giovedì e venerdì attenuazione dei fenomeni e venerdì ripresa delle precipitazioni che, in pianura, potrebbero già essere piovose o miste a fiocchi di neve; oltre cinquecento metri di quota sarà solo neve e con apporti forse superiori al giorno precedente.

