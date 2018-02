Nome sul passaporto già usato 19 volte

25enne arrestato all’aeroporto Ha cercato d’imbarcarsi con un nome falso già usato 19 volte. I documenti «tarocchi» individuati dalla Polaria a Orio sono in forte crescita.

Ha cercato di imbarcarsi su un volo per Dublino in partenza giovedì pomeriggio dallo scalo cittadino di Orio al Serio, ma lo ha fatto esibendo un passaporto totalmente contraffatto: in manette è così finito un venticinquenne albanese, incensurato, che è stato processato per direttissima. A suscitare però la curiosità non è stato il reato in sé, ormai diventato di una frequenza impressionante per lo scalo «Il Caravaggio», ma un retroscena che ha sollevato le più disparate ipotesi: l’uso – o forse sarebbe più corretto dire l’abuso – del nome greco falso riportato sul documento esibito, quantomeno negli ultimi tre mesi. Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia di frontiera, infatti, quelle generalità sarebbero transitate in Italia in questo breve periodo almeno 19 volte. Mancanza di tempo o superficialità dei falsari che hanno stampato in serie passaporti cambiando solo la foto?

